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Oto fareleri polisten kaçarken kaza yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Iğdır'da çaldıkları otomobille polisten kaçarken kaza yapan hırsızlar, araçtan çıkıp kayıplara karıştı.

BAĞLAR, DİYARBAKIR (İHA) - Iğdır'da çaldıkları otomobille polisten kaçarken kaza yapan hırsızlar, araçtan çıkıp kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır merkez Bağlar Mahallesi'nde ikamet eden Alihan Karadağ isimli vatandaş otomobilini evinin önüne park etti. Karadağ'ın 10 dakikalığına evine çıktığı esnada aracın anahtarını üzerinde gören hırsızlar otomobili çalmak için işe koyuldu. Üstünü değişen ve aşağı inen Karadağ kapının önüne park ettiği 53 AAV 377 plakalı aracın olmadığını görünce hemen polise bildirdi. Haber verilmesi üzerine kent merkezinde devriye gezen ekipler çalınan aracı tespit edip peşine düştü. Polisin peşine düştüğünü gören hırsızlar kaçmak isterken kaza yaptı. Ters dönen aracın içinden çıkan hırsızlar karanlıktan istifade ederek ara sokaklara girip izlerini kaybettirdi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise, hırsızların çalmak istediği otomobilin sokakta bulunan çukura girdiği, çukurdan aracı çıkartamayacaklarını anlayınca başka bir araçtan inen diğer şahısların yardımı ile çukurdan çıkararak çalındığı görüldü.

Hırsızların yakalanması için ekiplerin geniş çaplı arama başlattığı öğrenildi.

(Ercan Tunç/İHA)

Oto fareleri polisten kaçarken kaza yaptı

Oto fareleri polisten kaçarken kaza yaptı

Oto fareleri polisten kaçarken kaza yaptı

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