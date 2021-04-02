Son dakika: Otelde çıkan yangın müşterilere zor anlar yaşattı

Edinilen son dakika haberine göre Otelde çıkan yangın müşterilere zor anlar yaşattıAntalya'da bir otelin sauna kısmında çıkan yangın nedeniyle bütün oteli duman bastı.

Otelde çıkan yangın müşterilere zor anlar yaşattı

Antalya'da bir otelin sauna kısmında çıkan yangın nedeniyle bütün oteli duman bastı. Yoğun dumandan kaçan çalışan ve misafirler terasta zor anlar yaşadı.

Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 100 kişinin konakladığı 4 yıldızlı bir otelin sauna kısmında sabah bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının bir anda büyümesi ile çıkan duman bütün oteli kapladı. Yangını gören çalışan ve müşteriler büyük panik yaşarak otelden çıkmaya çalıştı. Bazı kişiler ise otelin terasına çıkarak dumandan etkilenmemeye çalıştı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. İtfaiye ekipleri hızlı şekilde yangına müdahale ederken, dumandan etkilenen bazı müşteriler ise yüzlerini yıkamaya başladı. Bu sırada çevredeki kişiler ise cep telefonlarıyla yangını görüntülemek için adeta birbiriyle yarıştı.

Yangın kontrol altına alınırken, dumanı tahliye işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı