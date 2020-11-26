Son dakika ÖSYM haberleri! KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı mı? ÖSYM KPSS sonuç sorgulama sayfası! ÖSYM KPSS 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Son dakika ÖSYM haberleri! KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı mı? ÖSYM KPSS sonuç sorgulama sayfası! ÖSYM KPSS 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak?

26.11.2020 09:00 | Son Güncelleme: 26.11.2020 09:05
Son dakika ÖSYM haberleri! KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı mı? ÖSYM KPSS sonuç sorgulama sayfası! ÖSYM KPSS 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS Ön Lisans sınavına giren adaylar son dakika ÖSYM haberlerini takip ediyor. KPSS sonuçlarına odaklanan adaylar, KPSS 2020 açıklandı mı, KPSS ÖN Lisans sonuçları açıklandı mı, ÖSYM KPSS sonuç sorgulama sayfası ve KPSS 2020 sonuç açıklandı mı gibi konular araştırıyor. Peki, KPSS son dakika açıklandı mı?

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KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KPSS Ön Lisans sonuçları henüz açıklanmadı.

Son dakika ÖSYM haberleri! KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı mı? ÖSYM KPSS sonuç sorgulama sayfası! ÖSYM KPSS 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM KPSS 2020 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kamu Personel Seçme Sınavı, 2020-KPSS Ön Lisans sonuç açıklanma tarihi: 26.11.2020

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Son dakika ÖSYM haberleri! KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı mı? ÖSYM KPSS sonuç sorgulama sayfası! ÖSYM KPSS 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS SINAV TARİHİ (Ön Lisans) : 25 Ekim 2020

KPSS BAŞVURU TARİHLERİ : 21 Ağustos-2 Eylül 2020 (Ücret ödeme için son gün, 3 Eylül 2020)

KPSS SINAV SAATİ VE SÜRESİ : 10.15, 130 dakika

KPSS SINAV ÜCRETİ : 80,00 TL

KPSS GEÇ BAŞVURU GÜNLERİ : 10-11 Eylül 2020 (Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak 10-11 Eylül 2020 tarihlerinde ödenir.)

Son dakika ÖSYM haberleri! KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı mı? ÖSYM KPSS sonuç sorgulama sayfası! ÖSYM KPSS 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak?

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez. ÖSYM, adaylara yönelik Sınav Sonuç Belgesinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgesinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

ÖSYM SONUÇ AÇIKLAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

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