Son Dakika: ÖSYM giriş belgeleri erişime açıldı! 2021 YKS giriş belgeleri erişime açık!

ÖSYM'de son dakika gelişmesi olarak YKS sınava giriş belgelerini erişime açtığını bildirdi. 26-27 Haziran tarihlerinde iki oturum şeklinde gerçekleşecek olan YKS sınavı için adaylar giriş belgelerine bugün itibari ile ulaşabilecek. Son Dakika: ÖSYM giriş belgeleri erişime açıldı! 2021 YKS giriş belgeleri erişime açık!