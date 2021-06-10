Son Dakika: ÖSYM giriş belgeleri erişime açıldı! 2021 YKS giriş belgeleri erişime açık!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika: ÖSYM giriş belgeleri erişime açıldı! 2021 YKS giriş belgeleri erişime açık!

Son Dakika: ÖSYM giriş belgeleri erişime açıldı! 2021 YKS giriş belgeleri erişime açık!
Haberler.com - Haberler | Gündem

ÖSYM'de son dakika gelişmesi olarak YKS sınava giriş belgelerini erişime açtığını bildirdi. 26-27 Haziran tarihlerinde iki oturum şeklinde gerçekleşecek olan YKS sınavı için adaylar giriş belgelerine bugün itibari ile ulaşabilecek. Son Dakika: ÖSYM giriş belgeleri erişime açıldı! 2021 YKS giriş belgeleri erişime açık!

ÖSYM internet sitesinde YKS sınavına giriş belgelerine adayların erişimine açtığını duyurdu. Son dakika gelişmesi olarak adayalar bugün itibari ile sınav giriş belgelerini çıkartabilecek. 2021 YKS giriş belgeleri erişime açık! ÖSYM giriş belgeleri erişime açıldı!

2021 YKS GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇIK!

ÖSYM, YKS sınavına girecek olan adaylara sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. 26-27 Haziran tarihlerinde iki oturum şeklinde gerçekleşecek olan 2021- YKS sınavı için adaylara sınav giriş belgelerine ulaşabilecekler.

Adaylar,2021- YKS Giriş belgelerine ais.osym.gov.tr adresinden ulaşabilir.

2021-YKS giriş belgeleri nasıl çıkartılır?

2021- YKS Giriş belgelerine ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaranız ve aday şifreniz ile ulaşabilirsiniz. Sonrasında "belgeyi yazdır" butonuna tıklayarak çıktısını alabilirsiniz.

2021-YKS sınava girecek adayların dikkatine!

TYT ve AYT sınavları 10.15'te başlayacak ve adaylar 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı okul binasına alınmayacaktır. Bu hususta adayların sınav giriş yerlerine zamanında gitmesi önem arz etmektedir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özgür Özel Muharrem İnce İbrahim Aydemir Adil Karaismailoğlu
Magazin Atilla Taş Hande Erçel Sarp Akkaya Şeyma Subaşı
Spor Şenol Güneş Burak Yılmaz Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika: ÖSYM giriş belgeleri erişime açıldı! 2021 YKS giriş belgeleri erişime açık! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 10:21:32. #1.14#

title