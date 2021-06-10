Son Dakika: ÖSYM giriş belgeleri erişime açıldı! 2021 YKS giriş belgeleri erişime açık!
ÖSYM'de son dakika gelişmesi olarak YKS sınava giriş belgelerini erişime açtığını bildirdi. 26-27 Haziran tarihlerinde iki oturum şeklinde gerçekleşecek olan YKS sınavı için adaylar giriş belgelerine bugün itibari ile ulaşabilecek. Son Dakika: ÖSYM giriş belgeleri erişime açıldı! 2021 YKS giriş belgeleri erişime açık!
ÖSYM internet sitesinde YKS sınavına giriş belgelerine adayların erişimine açtığını duyurdu. Son dakika gelişmesi olarak adayalar bugün itibari ile sınav giriş belgelerini çıkartabilecek. 2021 YKS giriş belgeleri erişime açık! ÖSYM giriş belgeleri erişime açıldı!
2021 YKS GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇIK!
ÖSYM, YKS sınavına girecek olan adaylara sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. 26-27 Haziran tarihlerinde iki oturum şeklinde gerçekleşecek olan 2021- YKS sınavı için adaylara sınav giriş belgelerine ulaşabilecekler.
Adaylar,2021- YKS Giriş belgelerine ais.osym.gov.tr adresinden ulaşabilir.
2021-YKS giriş belgeleri nasıl çıkartılır?
2021- YKS Giriş belgelerine ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaranız ve aday şifreniz ile ulaşabilirsiniz. Sonrasında "belgeyi yazdır" butonuna tıklayarak çıktısını alabilirsiniz.
2021-YKS sınava girecek adayların dikkatine!
TYT ve AYT sınavları 10.15'te başlayacak ve adaylar 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı okul binasına alınmayacaktır. Bu hususta adayların sınav giriş yerlerine zamanında gitmesi önem arz etmektedir.