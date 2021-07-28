Son Dakika: ÖSYM E-devler şifresi ile giriş! E-devlet ÖSYM şifre al! ÖSYM sisteme giriş!
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Son Dakika: ÖSYM E-devler şifresi ile giriş! E-devlet ÖSYM şifre al! ÖSYM sisteme giriş!

Son Dakika: ÖSYM E-devler şifresi ile giriş! E-devlet ÖSYM şifre al! ÖSYM sisteme giriş!
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Son Dakika: Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte bütün öğrenciler sınav sonuçlarına bakmak için ÖSYM'ye giriş yapıyor. ÖSYM şifresini unutan veya e-devlet şifresi ile giriş yapmak isteyen öğrenciler araştırmalarını sürdürmektedir. E-devlet şifresi bulunmayan ya da e devlet erişimi bulunmayan adaylar, ÖSYM giriş şifresi nasıl ve nereden alınır sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, ÖSYM E-devler şifresi ile giriş! E-devlet ÖSYM şifre al! ÖSYM sisteme giriş!

ÖSYM şifresini unutan veya e-devlet şifresi ile giriş yapmak isteyen öğrenciler araştırmalarını sürdürmektedir. E-devlet şifresi bulunmayan ya da e devlet erişimi bulunmayan adaylar, ÖSYM giriş şifresi nasıl ve nereden alınır sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, ÖSYM E-devler şifresi ile giriş! E-devlet ÖSYM şifre al! ÖSYM sisteme giriş!ÖSYM şifresi nasıl ve nereden alınır? ÖSYM şifresini unuttum, nereden alabilirim? İşte detaylar haberimizde…

E-DEVLET İLE ÖSYM GİRİŞ ADAY İŞLEMLERİ

ÖSYM sisteme giriş işlemini e-devlet aracılığıyla gerçekleştirecek adayların ihtiyacı olan tek şey, e-devlet şifresi. Herhangi bir PTT merkezine giderek belirli bir ücret karşılığında şahıslarına özel olarak tahsis edilen e-devlet şifresini satın alması mümkün olan adaylar, e-devlet kapısına şifrenin yanı sıra mobil imza, T.C. kimlik kartı, e-imza, internet bankacılığı gibi yöntemler ile de giriş yapabilir.

ÖSYM ŞİFRESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

ÖSYM şifresi almak için izlenmesi gereken yol şu şekilde: ÖSYM tarafından yapılan tüm sınavlar için sistemde daha önceden tanımlanmayan adaylar için Başvuru Merkezlerinden yapılan başvuru işleminde adaylara internet erişim şifresi ücretsiz olarak verilmektedir. Bu şifre, adayın sisteme ilk girişinde aday tarafından bizzat değiştirilir. Bu şifreler geriye dönüşümsüz ve kriptolu olarak ÖSYM'nin sisteminde tutulmaktadır. İlgili adaydan başkasının şifreyi bilmesi, görmesi ve edinmesi mümkün değildir.

ÖSYM ŞİFRESİNİ UNUTTUM, NEREDEN ALABİLİRİM?

ÖSYM AİS şifresini unutmanız durumunda şifreyi yenilemeniz veya sıfırlamanız gerekiyor. ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasına girdikten sonra, karşınıza açılan sayfada sizden istenilen T.C. kimlik numarasını ve ekranda gördüğünüz güvenlik numarasınız eksiksiz olarak giriniz.

Güvenlik sorusu aşamasında şifrenizi oluştururken yanıtladığınız cevabı girmeniz gerekmektedir. Bu cevabı eksiksiz ve doğru olarak girmeniz girdikten sonra sizden istenilen tüm bilgileri eksiksiz olarak girdiğinizde şifreniz yenilenecektir.

ÖSYM AİS Güvenlik sorusunu unuttum diyorsanız da, şifrenizi aldığınız merkeze başvurarak yeni şifre talebinde bulunabilirsiniz.

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Son Dakika: ÖSYM E-devler şifresi ile giriş! E-devlet ÖSYM şifre al! ÖSYM sisteme giriş! - Haberler
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