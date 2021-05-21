Son dakika! Osmanlı vatandaşı Paris'te hayatını kaybetti
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Son dakika! Osmanlı vatandaşı Paris'te hayatını kaybetti

Son dakika! Osmanlı vatandaşı Paris'te hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Edinilen son dakika haberine göre Osmanlı imparatorluğu döneminde dünyaya gelen Ümmügülsüm Eroğlu, dün hayatını kaybettiği Paris'ten Türkiye'ye uğurlandı.

Osmanlı imparatorluğu döneminde dünyaya gelen Ümmügülsüm Eroğlu, dün hayatını kaybettiği Paris'ten Türkiye'ye uğurlandı.

Osmanlı İmparatorluğu Döneminde dünyaya gelen ve İmparatorluğun son nesli olan Konyalı Ümmügülsüm Eroğlu, uzun zamandır yaşadığı Paris'te 99 yaşında hayatını kaybetti. Organ yetersizliğinden hayatını kaybeden Eroğlu'nun cenazesi Saint Gratien Camii'nde kılındı. Eroğlu'nun cenaze namazını torununun oğlu imam Mustafa Uçar kıldırdı. Ümmügülsüm Eroğlu, dualarla uğurlandı. Eroğlu'nun cenazesi toprağa verilmek üzere Türkiye'ye gönderildi. Eroğlu, doğum yeri olan Konya'nın Bozkır ilçesinde Cumartesi günü toprağa verilecek.

Konya'nın Bozkır ilçesinde, Cumhuriyetin kuruluşundan önce 1922 yılında dünyaya gelen Ümmügülsüm Eroğlu, yıllar önce eşini kaybetmesinin ardından çocukları tarafından Fransa'ya getirilmişti. - PARİS

Son dakika! Osmanlı vatandaşı Paris'te hayatını kaybetti
Son dakika! Osmanlı vatandaşı Paris'te hayatını kaybetti
Son dakika! Osmanlı vatandaşı Paris'te hayatını kaybetti
Son dakika! Osmanlı vatandaşı Paris'te hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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