Son dakika! Osmanlı dönemine ait 153 yıllık tarihi han turizme kazandırılması için gün sayıyor
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Son dakika! Osmanlı dönemine ait 153 yıllık tarihi han turizme kazandırılması için gün sayıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat

Son dakika haber... Osmanlı dönemine ait 153 yıllık tarihi han turizme kazandırılması için gün sayıyor Türkiye'nin 3 büyük hanından Velipaşa'da restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı Çorum'da Osmanlı İmparatorluğu tarafından inşa edilen 153 yıllık bir geçmişe sahip Veli Paşa Hanı'ndaki restorasyon...

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Osmanlı dönemine ait 153 yıllık tarihi han turizme kazandırılması için gün sayıyor

Türkiye'nin 3 büyük hanından Velipaşa'da restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı

ÇORUM - Çorum'da Osmanlı İmparatorluğu tarafından inşa edilen 153 yıllık bir geçmişe sahip Veli Paşa Hanı'ndaki restorasyon çalışmalarında sona yaklaşılıyor.

Çorum Belediyesi tarafından restore ettirilen ve günümüze kadar ulaşan tarihi han, gerek planı ve gerekse mimari açıdan Osmanlı Dönemi hanlarına örnek teşkil ediyor. O dönem inşa edilerek bugünkü halini alan han, geçen yıllara kadar market ve depo olarak kullanıldı. Çorum Belediyesinin mülk sahipleri ile yaptığı görüşmeler sonunda han, restorasyonun yapılarak turizme kazandırılması için 35 yıllığına kiralandı.

Bin metrekare alana inşa edilen ve 'Anadolu Oteli' olarak kullanılan Veli Paşa Han'ında sona yaklaşılmasıyla birlikte hanın da ihtişamı gün yüzüne çıkmaya başladı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Veli Paşa Hanı'nda başlatılan restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Veli Paşa Hanının tamamlanıp hizmete açılmasıyla birlikte şehrin kültür ve turizmine olumlu katkılar sağlayacağını belirten Etüt Proje Müdürü Said Toraman, hanın restorasyonunda sona gelindiğini söyledi.

Çalışmaların büyük bir hızla devam ettiğini dile getiren Toraman, "Şu anda restorasyon çalışmalar yüzde 75 seviyelerinde tamamlanmış durumda, son işlemleri yapılıyor. Han yerleşim olarak, mimari planı olarak 'Genç Osmanlı Şehir İçi Hanı' yerleşimi planı tarzında inşa edilmiş, bu tarzı yansıtan en güzel örneklerden biri. Restorasyon sonrası hanın zemin katında, avluda yöresel lezzetlerin sunulacağı bir restoran, hemen yanında bir kafeterya bulunacak. Üst katlarında farklı odalar bulunacak. Belediyemizin projelerinden birisi olan kültür yolu üzerinde de önemli uğrak noktalarından birisi olacak" diye konuştu.

Son dakika! Osmanlı dönemine ait 153 yıllık tarihi han turizme kazandırılması için gün sayıyor
Son dakika! Osmanlı dönemine ait 153 yıllık tarihi han turizme kazandırılması için gün sayıyor
Son dakika! Osmanlı dönemine ait 153 yıllık tarihi han turizme kazandırılması için gün sayıyor
Son dakika! Osmanlı dönemine ait 153 yıllık tarihi han turizme kazandırılması için gün sayıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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