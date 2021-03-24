Son Dakika | Osmaniyeli sporcular kros müsabakalarından dereceyle döndü
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Son Dakika | Osmaniyeli sporcular kros müsabakalarından dereceyle döndü

24.03.2021 16:19 | Son Güncelleme: 24.03.2021 16:30
Son Dakika | Osmaniyeli sporcular kros müsabakalarından dereceyle döndü

Son dakika haberleri: Atletizm Geliştirme Projesi ve İl Karmaları Bölgesel Kros Projesi 1'inci kademe grup yarışmalarına Osmaniye adına katılan sporcular bir ikincilik ve bir üçüncülük alarak kente döndü.

Atletizm Geliştirme Projesi ve İl Karmaları Bölgesel Kros Projesi 1'inci kademe grup yarışmalarına Osmaniye adına katılan sporcular bir ikincilik ve bir üçüncülük alarak kente döndü.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Adıyaman'da düzenlenen yarışmalara Mersin, Şanlıurfa, Hatay, Malatya, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Adana'dan 255 sporcu katıldı.

Yarışmalarda Osmaniyeli sporcular 16 yaş üzeri kategorisinde erkeklerde takım halinde ikinci, 18 yaş üzeri kategorisinde ise takım halinde üçüncülük elde etti.

Yarışmalarda başarılı olan sporcuların 3 Nisan'da Kahramanmaraş'ta yapılacak ikinci kademe kros müsabakalarına katılacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman

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