Son dakika! Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'ın şehit ailelerini ziyaretleri sürüyor
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Son dakika! Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'ın şehit ailelerini ziyaretleri sürüyor

18.03.2021 15:21 | Son Güncelleme: 18.03.2021 15:43
Son dakika! Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'ın şehit ailelerini ziyaretleri sürüyor

Son dakika haber: Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 2006'da Bingöl'ün Genç İlçesinde şehit olan Jandarma Binbaşı Adil Karagöz'ün ailesini ziyaret etti.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 2006'da Bingöl'ün Genç İlçesinde şehit olan Jandarma Binbaşı Adil Karagöz'ün ailesini ziyaret etti.

Garnizon Komutanı Albay Gürsel Kanca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hamit Coşkun'un da hazır bulunduğu ziyarette, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Şehidin annesi Fatma ve babası İlyas Karagöz ile sohbet eden Vali Yılmaz, makam ve mevkilerin en yücesinin şehitlik olduğunu belirtti.

Şehitlere olan borcun hiçbir zaman ödenemeyeceğini ifade eden Yılmaz,"Vatanımız için canlarını veren aziz şehitlerimize olan borcumuzu hiçbir zaman ödeyemeyiz. Şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak, ailelerinin yanında olmak hepimizin boynunun borcudur. Şehitlerimizin aileleri bizlere kıymetli bir emanettir, her zaman onların yanında olacağız. Şehidimize Allah'tan gani gani rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun. Bu vesile ile şehitlerimize ve vefat etmiş gazilerimize Allah'tan rahmet; hayatta olan gazilerimize sağlıklı bir ömür diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman

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