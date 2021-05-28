OSMANİYE POLİSİNDEN, PKKKCK-PYDYPGYPJ OPERASYONU 2 TUTUKLAMA

OSMANİYE polisinin, terör örgütü PKKKCK ve Suriye kolu PYDYPGYPJ'ye yönelik 4 ilde yaptığı operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

OSMANİYE polisinin, terör örgütü PKKKCK ve Suriye kolu PYDYPGYPJ'ye yönelik 4 ilde yaptığı operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKKKCK ve Suriye kolu PYDYPGYPJ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, Suriye uyruklu 4 şüphelinin silahlı faaliyet yürüttüklerine yönelik fotoğraflarının bulunduğu ve devam eden çalışmalarda şüphelilerin Türkiye'de tespit edilen adreslerinde kamufle bir hayat sürdükleri tespit edildi.

Operasyon için düğmeye basan polis, Diyarbakır'da ikamet eden Z.M., Mardin'de ikamet eden W.S.M., Malatya'da ikamet eden M.H. ve İstanbul'da ikamet eden A.O.?nın yakalanmasına yönelik 25 Mayıs günü sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüpheliler yapılan operasyonda gözaltına alındıktan sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Şüphelilerden M.H. emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece ev hapsine çarptırıldı, W.S.M. ve A.O. tutuklandı, Z.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı