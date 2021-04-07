Son dakika haberi | Osmaniye merkezli DEAŞ operasyonu: 33 gözaltı
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Son dakika haberi | Osmaniye merkezli DEAŞ operasyonu: 33 gözaltı

İhlas Haber Ajansı / SELÇUK KAYA - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Osmaniye merkezli DEAŞ operasyonu: 33 gözaltı 11 ilde eşzamanlı düzenlenen operasyonda Suriye'deki çatışma bölgeleri ile irtibatlı olarak faaliyet gösteren örgütün emir konumundaki yöneticilerine yönelik operasyonda Suriye uyruklu 33 şüpheli gözaltına alındı Osmaniye merkezli 11 ilde terör...

Osmaniye merkezli DEAŞ operasyonu: 33 gözaltı

11 ilde eşzamanlı düzenlenen operasyonda Suriye'deki çatışma bölgeleri ile irtibatlı olarak faaliyet gösteren örgütün emir konumundaki yöneticilerine yönelik operasyonda Suriye uyruklu 33 şüpheli gözaltına alındı

OSMANİYE - Osmaniye merkezli 11 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 33 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığınca silahlı terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi, ülke içinde meydana gelebilecek sansasyonel eylemlerin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, Osmaniye merkezli olarak İstanbul, Bursa, Yalova, Konya, Ankara, Adana, Mersin, Hatay, Gaziantep ve Şanlıurfa'da eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Suriye'deki çatışma bölgeleri ile irtibatlı olarak faaliyet gösteren örgütün emir konumundaki yöneticilerine yönelik operasyonda Suriye uyruklu 33 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, doküman ve suç unsuru ele geçirildi.

Son dakika haberi | Osmaniye merkezli DEAŞ operasyonu: 33 gözaltı
Son dakika haberi | Osmaniye merkezli DEAŞ operasyonu: 33 gözaltı
Son dakika haberi | Osmaniye merkezli DEAŞ operasyonu: 33 gözaltı
Son dakika haberi | Osmaniye merkezli DEAŞ operasyonu: 33 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK KAYA

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