Osmaniye merkezli 5 ilde terör operasyonu: 5 kişi tutuklandı

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye merkezli 3 ilde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütlerinin faaliyetlerine yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında Suriye'nin Afrin bölgesinde sözde 'Afrin Savunma Birlikleri' adı altında silahlı faaliyet gösteren örgüt mensuplarına karşı düzenlenen Zeytin Dalı Operasyonu ile örgüt mensubu şahısların dağıldığı bölgede silahlı olarak faaliyet gösteren bazı bölücü terör örgütü mensuplarının illegal yollarla Türkiye'ye giriş yaparak eylem hazırlığı içerisinde olabilecekleri değerlendirildi.

İstihbarat Şube ile yapılan koordineli çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere şafak operasyonu düzenlendi. Osmaniye merkezli Hatay, Mersin, Kilis, Diyarbakır ve Gaziantep'te eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda Suriye uyruklu A.F., A.D., B.B., Ş.M.S ve A.M. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların gözaltına alınmasının ardından adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Selçuk Kaya/ İHA)

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