Son Dakika: Osmaniye'deki orman yangınına müdahale ediliyor
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Son Dakika: Osmaniye'deki orman yangınına müdahale ediliyor

Son dakika gelişmesine göre Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor.

Son Dakika: Osmaniye'deki orman yangınına müdahale ediliyor
11.09.2020 20:37 | Son Güncelleme: 11.09.2020 20:58

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor.

İlçeye bağlı Zindağan Nacar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve arazöz sevk edildi.

Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle karadan müdahalede zorluk yaşanırken, yangının henüz kontrol altına alınamadığı bildirildi.

Yangına 6 helikopter, 7 arazöz, 2 su tankı, iş makineleri, 40 orman işçisi ile müdahale edilirken, havadan yürütülen çalışmalara havanın kararması nedeniyle ara verildi.

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Kaynak: AA

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