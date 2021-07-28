Son dakika: Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 1 gözaltı
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Son dakika: Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 1 gözaltı

Son dakika: Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 1 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Osmaniye'de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye'de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde satan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında ekipler M.A.E.'nin M.A. ve E.K. isimli şahsılara uyuşturucu madde sattığını tespit etti. Şüphelilerden M.A.E. evinde gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 1 adet hassas terazi, 1 kilo 153 gram bonzai, 248 gram bonzai yapımında kullanılan sıvı karışım ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 295 lira para ele geçirildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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