Son dakika: Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı
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Son dakika: Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı

Son dakika: Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu temin edip satan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, 7 adrese yaptıkları eş zamanlı baskında 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde 4,68 gram metamfetamin, 7,13 gram eroin, 86,98 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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