Son dakika! Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
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Son dakika! Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Son dakika! Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerin, iki adreste yaptığı aramada 1 kilo 67 gram sentetik uyuşturucu, 11,42 gram sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan madde, 309 uyuşturucu hap, hassas terazi ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Zanlılar N.K, İ.G. ve yabancı uyruklu U.C. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman

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