Son dakika... Osmaniye'de uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Osmaniye'de uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika... Osmaniye'de uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama

Son dakika 3. sayfa haberine göre Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şahıstan 3'ü tutuklandı.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şahıstan 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Kadirli İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında ilçeler genelinde operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda 6 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şahıstan 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şahıs, serbest bırakıldı.

Şahısların ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 112,5 gram eroin, 48 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 11 adet yeşil reçeteye tabi hap, 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. - OSMANİYE

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika! İstanbul'da nefes kesen operasyon: Polis torbacının odasını 'lobi' diyerek bastı

Son dakika! İstanbul'da nefes kesen operasyon: Polis torbacının odasını "lobi" diyerek bastı

 İstanbul'da nefes kesen operasyon! Otelde odası basan polis, torbacıyı kıskıvrak yakaladı

İstanbul'da nefes kesen operasyon! Otelde odası basan polis, torbacıyı kıskıvrak yakaladı

 Eşi ve 2 çocuğunu öldüren sanık kendini savundu: Kimi nasıl vurduğumu hatırlamıyorum

Eşi ve 2 çocuğunu öldüren sanık kendini savundu: Kimi nasıl vurduğumu hatırlamıyorum
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title