Son dakika: Osmaniye'de uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama
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Son dakika: Osmaniye'de uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama

12.02.2021 09:46 | Son Güncelleme: 12.02.2021 09:50
Son dakika: Osmaniye'de uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama

Bir son dakika haberine göre OSMANİYE'de, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

OSMANİYE'de, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Adreslerinde yapılan aramalarda ise 9.1 gram metamfetamin, 3.56 gram bonzai, 233 hap ve uzun namlulu ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 


Son dakika: Osmaniye'de uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama
Son dakika: Osmaniye'de uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL

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