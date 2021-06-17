Son Dakika | Osmaniye'de uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama
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Son Dakika | Osmaniye'de uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

Son Dakika | Osmaniye'de uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gafarlı köyünde S.K. isimli şahsın evinde ve bahçesinde yapılan aramada 5 kilogram esrar maddesi, 250 kök kenevir bitkisi ve 1000 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.K. uyuşturucu madde imalatı ve ticareti suçundan dolayı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE

Son Dakika | Osmaniye'de uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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