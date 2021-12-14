Son dakika: Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı
Son dakika haberlerine göre Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 50 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 50 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kadirli ve Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 6-13 Aralık'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 50 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların ev ve iş yerlerinde 8,73 gram eroin, 134,11 gram metamfetamin, 134,11 gram sentetik uyuşturucu, 14,47 gram esrar, 9,77 gram kokain, 102 uyuşturucu hap ile sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, geri kalanı serbest bırakıldı.
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri