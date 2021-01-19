Son dakika... Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 19 zanlı tutuklandı
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Son dakika... Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 19 zanlı tutuklandı

19.01.2021 10:09 | Son Güncelleme: 19.01.2021 10:13
Son dakika... Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 19 zanlı tutuklandı

Son dakika haberi: Osmaniye'de 1-18 Ocak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 31 zanlıdan 19'u tutuklandı.

Osmaniye'de 1-18 Ocak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 31 zanlıdan 19'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 1-18 Ocak'ta uyuşturucu operasyonları düzenledi.

Operasyonlarda 36 kilo 816 gram esrar, 712 gram sentetik uyuşturucu, 11,73 gram eroin, 11 kök Hint keneviri, 112 uyuşturucu hap ve 4 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 31 şüpheliden 19'u tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla 3'ü de savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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