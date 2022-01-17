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Son Dakika | Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarına 10 tutuklama

Son Dakika | Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarına 10 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 53 şüpheliden 10'u tutuklandı.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 53 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Kadirli İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında ilçeler genelinde 10-17 Ocak tarihleri arasında 45 operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 53 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahsılardan 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahısların ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan 126.05 gram bonzai, 49.02 gram esrar, 38.21 gram metamfetamin, 23.78 gram eroin, 6.39 gram fubinaca, 143 adet yeşil reçeteye tabii hap, 2 adet ecstasy hap ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. - OSMANİYE

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Osmaniye, 3. Sayfa, Haber

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