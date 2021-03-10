Son dakika: Osmaniye'de toplu ulaşım araçlarında HES kodu gösterme zorunluluğu getirildi
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Son dakika: Osmaniye'de toplu ulaşım araçlarında HES kodu gösterme zorunluluğu getirildi

10.03.2021 09:51 | Son Güncelleme: 10.03.2021 09:54
Son dakika: Osmaniye'de toplu ulaşım araçlarında HES kodu gösterme zorunluluğu getirildi

Son dakika haberlerine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Osmaniye'de, toplu taşıma araçlarına HES kodu göstererek binme zorunluluğu getirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Osmaniye'de, toplu taşıma araçlarına HES kodu göstererek binme zorunluluğu getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Salgınla mücadele kapsamında ulaşım faaliyetlerinde etkinliğin sağlanması ve seyahat edenlerin mağduriyet yaşamaması amacıyla, yolcu taşımacılığı faaliyeti gerçekleştirmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenen B1, B2, D1, D2 ve D4 yetki belgesi olan toplu taşıma araçlarında HES kodu sorgulanması zorunluluğu getirilmesine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada toplu ulaşım araçlarının, tedbirlere uymak kaydıyla, ruhsatlarında belirtilen kapasite oranında yolcu kabul edebileceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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