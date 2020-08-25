Son dakika... Osmaniye'de terör örgütü PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi
Son dakika gündem haberi... Osmaniye kırsalında, terör örgütü PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi.
25.08.2020 18:11 | Son Güncelleme: 25.08.2020 18:21
Osmaniye kırsalında, terör örgütü PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi.
Amanos kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik "Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu" kapsamında belirlenen mağara ve sığınaklara operasyon düzenlendi.
Operasyona, jandarma ve polis özel harekat ekipleri ile komanda timleri katıldı.
Ekipler, örgütün kullandığı tespit edilen mağara ve sığınaklarda çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirdi.
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Kaynak: AA