Son dakika: Osmaniye'de şok uygulamalarda 5 silah ele geçirildi
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Son dakika: Osmaniye'de şok uygulamalarda 5 silah ele geçirildi

Son dakika: Osmaniye'de şok uygulamalarda 5 silah ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Osmaniye'de yunus ekiplerinin yaptığı şok uygulamalarda 5 silah ele geçirildi.

Osmaniye'de yunus ekiplerinin yaptığı şok uygulamalarda 5 silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli yunus ekipleri şehrin dört bir tarafında vatandaşın huzur ve güvenliği için uygulamalarına devam ediyor. Yapılan şok uygulamalarda 2'si av tüfeği 3'ü de de tabanca olmak üzere 5 silah ele geçirildi.

Ele geçirilen silahlarla birlikte gözaltına alınan şahsılar hakkında yasal işlem yapıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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