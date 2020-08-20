Son Dakika | Osmaniye'de seyir halindeki saman yüklü kamyonette yangın
Son dakika habere göre Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde seyir halindeyken yanan saman yüklü kamyonet kullanılamaz hale geldi.
20.08.2020 17:23 | Son Güncelleme: 20.08.2020 17:32
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde seyir halindeyken yanan saman yüklü kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Alibeyli köyü yolunda saman balyası taşıyan Ömer İlkin yönetimindeki 76 DD 071 plakalı kamyonetin kasasından duman yükselmeye başladı.
Durumu fark eden sürücü aracı durdurarak itfaiyeye haber verdi.
Kısa sürede aracı saran alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kamyonetin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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Kaynak: AA