Son Dakika | Osmaniye'de plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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Son Dakika | Osmaniye'de plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Son Dakika | Osmaniye'de plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Osmaniye'de plastik geri dönüşüm fabrikasının depo kısmında çıkan yangın söndürüldü.

Osmaniye'de plastik geri dönüşüm fabrikasının depo kısmında çıkan yangın söndürüldü.

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki plastik geri dönüşüm fabrikasının depo kısmında yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, kent merkezi ile çevre il ve ilçelerden gelen çok sayıda itfaiye ekibinin 11 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Öte yandan, Vali Erdinç Yılmaz da olay yerine giderek, Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Musa Gönül ve fabrika yetkililerinden yangınla ilgili bilgi aldı.

Son Dakika | Osmaniye'de plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Son Dakika | Osmaniye'de plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Son Dakika | Osmaniye'de plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Son Dakika | Osmaniye'de plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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