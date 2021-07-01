Son Dakika | Osmaniye'de park halindeyken hareket ettiği öne sürülen minibüsün altında kalan çocuk öldü
Gelen son dakika haberlerine göre Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde park halindeyken hareket ettiği iddia edilen minibüsün altında kalan 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde park halindeyken hareket ettiği iddia edilen minibüsün altında kalan 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
İddiaya göre, Düziçi ilçesi Üzümlü Mahallesi Kanal Sokağı'nda park halinde bulunan B.K'ye ait 33 FF 379 plakalı minibüs, kendiliğinden geri hareket etmeye başladı.
Bu sırada minibüsün arkasında bulunan B.K'nin torunu 2 yaşındaki Eren K, aracın altında kaldı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Eren K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
Eren K'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Düziçi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner