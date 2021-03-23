Son dakika... Osmaniye'de otoyolda kaza: 1 ölü, 2 yaralı
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Son dakika... Osmaniye'de otoyolda kaza: 1 ölü, 2 yaralı

23.03.2021 17:04 | Son Güncelleme: 23.03.2021 17:18
Son dakika... Osmaniye'de otoyolda kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Bir son dakika haberine göre Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe mevkisinde aşırı yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonetin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe mevkisinde aşırı yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonetin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tayyip Tuğluk idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet, Osmaniye istikametinden Gaziantep istikametine seyir halindeyken aşırı yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan araç hurdaya dönerken sürücü Tayyip Tuğluk ile araçta yolcu olarak bulunan Büşra Tuğluk ve Hediye Tekin yaralandı.

Çevredeki sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı olarak tedaviye alınan Hediye Tekin hayatını kaybederken diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - OSMANİYE

Son dakika... Osmaniye'de otoyolda kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika... Osmaniye'de otoyolda kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika... Osmaniye'de otoyolda kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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