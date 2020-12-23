Son Dakika | Osmaniye'de otoyolda kaza: 1 ölü, 1 yaralı
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Son Dakika | Osmaniye'de otoyolda kaza: 1 ölü, 1 yaralı

23.12.2020 16:26 | Son Güncelleme: 23.12.2020 16:31
Son Dakika | Osmaniye'de otoyolda kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Bir son dakika haberine göre Osmaniye'de iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Osmaniye'de iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Osmaniye-Gaziantep Otoyolu Düziçi mevkisinde meydana geldi. Osmaniye'den Gaziantep yönüne giden Ali Demir yönetimindeki 06 AGH 43 plakalı tır, kontrolden çıkarak aynı istikamette seyreden Hikmet Akgün'ün kullandığı 64 NR 028 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tırda sıkışan Ali Demir kaza yerinde hayatını kaybederken, yaralı Hikmet Akgün ise olay yerine gelen ambulansa Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan otoyolda uzun kuyruk oluşurken yapılan temizlik sonrası otoyol tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - OSMANİYE

Son Dakika | Osmaniye'de otoyolda kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika | Osmaniye'de otoyolda kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika | Osmaniye'de otoyolda kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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