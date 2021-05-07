Son Dakika | Osmaniye'de otomobilin motor bölümünde sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
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Son Dakika | Osmaniye'de otomobilin motor bölümünde sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

Son Dakika | Osmaniye'de otomobilin motor bölümünde sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Osmaniye'de otomobilin motor kısmında sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Osmaniye'de otomobilin motor kısmında sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Hacı Osmanlı Mahallesi Akyar Caddesi'nde park halindeki otomobilin motor kısmından kedi sesi geldiğini duyanlar, durumu aracın sahibine bildirdi.

Araç sahibi, kediyi çıkaramayınca itfaiyeye haber verdi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu kedi yavrusu, sıkıştığı yerden kurtarılarak salıverildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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