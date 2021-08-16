Son Dakika | Osmaniye'de otomobilin çarptığı motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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Son Dakika | Osmaniye'de otomobilin çarptığı motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Son Dakika | Osmaniye'de otomobilin çarptığı motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Mahmut Adanır - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletteki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletteki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, Osmaniye Bahçe kara yolu Arıklıkaş köyü girişinde Cemal Aslan (52) idaresindeki motosiklete çarptı.

Kazada, Aslan ve motosikletteki Mustafa Benli yaralandı.

Bahçe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Aslan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Adanır

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