Osmaniye'de orman yangınının ulaştığı köyler boşaltılıyor
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Osmaniye'de orman yangınının ulaştığı köyler boşaltılıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'de orman yangınının ulaştığı köyler boşaltılıyor Osmaniye'nin Kazmaca köyünde başlayan orman yangını gece saatlerinde büyüyerek devam ediyor.

Osmaniye'de orman yangınının ulaştığı köyler boşaltılıyor

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kazmaca köyünde başlayan orman yangını gece saatlerinde büyüyerek devam ediyor. Yangının ilerlediği köyler boşaltılıyor. Bugün öğle saatlerinde Osmaniye'nin Kazmaca ve Karatepe köylerinde başlayan orman yangını devam ediyor. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek yangının ilk başladığı noktadan 15 km uzaklıkta bulunan Sarpınağzı köyüne ulaştı. Yangının ulaştığı köyde Jandarma ekipleri dolaşarak sık sık anonslar yapıp köylülerin evlerini boşaltmalarını istedi. Köy muhtarı Hüseyin Doğan köyün tamamen boşaltıldığını söyleyerek " yangın şu anda köyümüze ulaşmış durumda . Köylülerimiz eşyalarını hayvanlarını alarak köyü boşaltmış durumda . Jandarma da burada bizden köyün boşaltılmasını istedi. Yangın umarız bir an önce söndürülür" şeklinde konuştu. Büyük bir alana yayılmış olan orman yangınına şu anda sadece karadan müdahale ediliyor. Havanın kararması ile birlikte havadan müdahale edilemiyor.

Osmaniye'de orman yangınının ulaştığı köyler boşaltılıyor
Osmaniye'de orman yangınının ulaştığı köyler boşaltılıyor
Osmaniye'de orman yangınının ulaştığı köyler boşaltılıyor
Osmaniye'de orman yangınının ulaştığı köyler boşaltılıyor
Osmaniye'de orman yangınının ulaştığı köyler boşaltılıyor
Osmaniye'de orman yangınının ulaştığı köyler boşaltılıyor
Osmaniye'de orman yangınının ulaştığı köyler boşaltılıyor
Osmaniye'de orman yangınının ulaştığı köyler boşaltılıyor
Osmaniye'de orman yangınının ulaştığı köyler boşaltılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selçuk Şavran

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