Son Dakika | Osmaniye'de orman yangını (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Osmaniye'de orman yangını (2)

Demirören Haber Ajansı / Efendi Erkayıran - Haberler | Güncel
Son Dakika | Osmaniye'de orman yangını (2)

Son dakika haberler: KONTROL ALTINA ALINDIOsmaniye'nin Kadirli ilçesi Kızyusuflu köyünde saat 13.30 sıralarında çıkan orman yangınına 1 helikopter, 10 arazöz ve 50 orman işçisi müdahale etti.

OSMANİYE (DHA) - KONTROL ALTINA ALINDI

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Kızyusuflu köyünde saat 13.30 sıralarında çıkan orman yangınına 1 helikopter, 10 arazöz ve 50 orman işçisi müdahale etti. Yangın, 2 saatlik çalışmanın  ardından kontrol altına alındı. 5 dönüm kızılçam ormanının zarar gördüğü alanda ekipler soğutma çalışmalarına başladı.


Demirören Haber Ajansı / Efendi Erkayıran - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title