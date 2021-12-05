Son Dakika | Osmaniye'de orman yangını (2)
Demirören Haber Ajansı / Efendi Erkayıran - Haberler | Güncel
Son dakika haberler: KONTROL ALTINA ALINDIOsmaniye'nin Kadirli ilçesi Kızyusuflu köyünde saat 13.30 sıralarında çıkan orman yangınına 1 helikopter, 10 arazöz ve 50 orman işçisi müdahale etti.
OSMANİYE (DHA) - KONTROL ALTINA ALINDI
Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Kızyusuflu köyünde saat 13.30 sıralarında çıkan orman yangınına 1 helikopter, 10 arazöz ve 50 orman işçisi müdahale etti. Yangın, 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. 5 dönüm kızılçam ormanının zarar gördüğü alanda ekipler soğutma çalışmalarına başladı.
Demirören Haber Ajansı / Efendi Erkayıran - Son Dakika Haberleri
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