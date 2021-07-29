Son dakika... OSMANİYE'DE ORMAN YANGINI
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Son dakika... OSMANİYE'DE ORMAN YANGINI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Osmaniye'de iki noktada çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Osmaniye'de iki noktada çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Çalışmaları yerinden takip eden Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, yangınların durumu hakkında açıklamada bulundu. Dereobası noktasındaki yangının kontrol altına alınmak üzere olduğunu söyleyen Yılmaz, Aslantaş Barajı çevresindeki yangının ise etkisini sürdürdüğünü söyledi. Dereobası bölgesindeki yangının kontrol altına alınmasının ardından tamamen bir noktaya odaklanacaklarını kaydeden Yılmaz, 'Aslantaş Barajı çevresindeki yangının bölgedeki elektrik tellerinden çıkan akımdan dolayı kaynaklandığını görenler var. Bu ihtimal üzerinde duruyoruz dedi.

Son dakika... OSMANİYE'DE ORMAN YANGINI
Son dakika... OSMANİYE'DE ORMAN YANGINI
Son dakika... OSMANİYE'DE ORMAN YANGINI
Son dakika... OSMANİYE'DE ORMAN YANGINI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
Osmaniye'de çıkan orman yangını sürüyor! Tedbir amacıyla evler boşaltıldı
Osmaniye'de çıkan orman yangını sürüyor! Tedbir amacıyla evler boşaltıldı
Osmaniye'de orman yangını
Osmaniye'de orman yangını
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