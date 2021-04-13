Minibüsün köpeğe çarpıp kaçması KGYS kamerasına yansıdı
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Minibüsün köpeğe çarpıp kaçması KGYS kamerasına yansıdı

Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Osmaniye'de, köpeğe çarpıp kaçması Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından belirlenen minibüsün sürücüsüne 1033 lira ceza verildi.

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Osmaniye'de, köpeğe çarpıp kaçması Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından belirlenen minibüsün sürücüsüne 1033 lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Kuzey Çevre Yolu'nda bir aracın köpeğe çarpıp kaçtığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki KGYS kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, köpeğe çarpıp kaçan aracın M.K. idaresindeki minibüs olduğunu belirledi. Ekipler, M.K'ye 1033 lira ceza verdi.

Öte yandan, minibüsün köpeğe çarpması, KGYS kamerasına yansıdı.

Minibüsün köpeğe çarpıp kaçması KGYS kamerasına yansıdı
Minibüsün köpeğe çarpıp kaçması KGYS kamerasına yansıdı
Minibüsün köpeğe çarpıp kaçması KGYS kamerasına yansıdı
Minibüsün köpeğe çarpıp kaçması KGYS kamerasına yansıdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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