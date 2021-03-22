Osmaniye'de marangozhanede çıkan yangında üst kattaki evde mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Osmaniye'de marangozhanede çıkan yangında üst kattaki evde mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı

22.03.2021 00:31 | Son Güncelleme: 22.03.2021 01:02

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde marangozhanede çıkan yangın nedeniyle üst kattaki evde mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde marangozhanede çıkan yangın nedeniyle üst kattaki evde mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Dervişpaşa Mahallesi'nde bulunan Veysel Ç'ye ait marangozhanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bu sırada üst kattaki evde bulunan aynı aileden 3 kişi mahsur kaldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mahsur kalanları balkona uzattığı merdivenle kurtardı.

Ekipler yangını kısa sürede söndürdü, olayda marangozhane ile evde hasar meydana geldi.

Osmaniye'de marangozhanede çıkan yangında üst kattaki evde mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Osmaniye'de marangozhanede çıkan yangında üst kattaki evde mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Osmaniye'de marangozhanede çıkan yangında üst kattaki evde mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Osmaniye'de marangozhanede çıkan yangında üst kattaki evde mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Süleyman Soylu Fahrettin Altun Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli
Magazin Esra Erol Rasim Öztekin Berrak Tüzünataç Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Caner Erkin Özcan Bizati Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Osmaniye'de marangozhanede çıkan yangında üst kattaki evde mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 01:06:15. #1.14#
title