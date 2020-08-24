Son Dakika: Osmaniye'de kaçakçılıkla mücadele Gelen son dakika haberine göre Osmaniye Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonlarda kaçak sigara, silah, cep telefonu ve uyuşturucu ele geçirildi.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonlarda kaçak sigara, silah, cep telefonu ve uyuşturucu ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde son iki günde ev, işyeri ve araçlara yönelik arama çalışması yaptı.

Ev ve işyerlerinde yapılan aramada 450 paket kaçak sigara, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olduğu değerlendirilen 339 cep telefonu, 2 ruhsatsız tabanca, 1 havalı tüfek ele geçirildi.

Şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, 1 kişiden 73.27 gram eroin, 10.02 gram metamfetamin ele geçirildi.

Polisin, operasyonlarda 2 şüpheliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Kaynak: AA