Son dakika! Osmaniye'de ev sahiplerince mutfağa yerleştirilen gizli kamera sayesinde hırsızların kimliği belirlendi

Gelen son dakika haberlerine göre Osmaniye'de bir eve hırsızlık amacıyla giren 2 şüphelinin kimlikleri, ev sahibi tarafından mutfağa yerleştirilen gizli kamera sayesinde tespit edildi.