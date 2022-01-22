Son dakika... Osmaniye'de ehliyet sınavına kamera ve ses sistemi giren kişi yakalandı - Haberler
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Son dakika... Osmaniye'de ehliyet sınavına kamera ve ses sistemi giren kişi yakalandı

Son dakika... Osmaniye'de ehliyet sınavına kamera ve ses sistemi giren kişi yakalandı
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Osmaniye'de bir kişi ehliyet sınavına üzerinde kamera ve ses sistemi ile girdiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de bir kişi ehliyet sınavına üzerinde kamera ve ses sistemi ile girdiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Osmaniye e-sınav merkezinde ehliyet sınavına girmek isteyen A.K'nin hareketlerinden şüphelenen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüphelinin üzeri arandı.

Şüphelinin üzerinde Wi-Fi ile internete bağlı kamera ve ses düzeneği olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

A.K'nin ifadesinde bu düzeneği internet üzerinden satın aldığını, daha önce sınavı geçemediği için bu yönteme başvurduğunu öne sürdüğü öğrenildi.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri

Osmaniye, Ehliyet, Güncel, Haber

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