Son dakika... Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 kişiden 3'ü tutuklandı
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Son dakika... Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 kişiden 3'ü tutuklandı

12.02.2021 05:31 | Son Güncelleme: 12.02.2021 05:34
Son dakika... Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 kişiden 3'ü tutuklandı

Son dakika haberlerine göre Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda 8 zanlıyı gözaltına aldı.

Zanlıların evlerinde yapılan aramada 9,1 gram metamfetamin, 43,56 gram sentetik uyuşturucu, 243 uyuşturucu hap ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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