Son dakika: Osmaniye'de çıkan örtü yangını söndürüldü

Son dakika haberlerine göre Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde çıkan örtü yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde çıkan örtü yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde örtülük ve çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, Osmaniye ile Toprakkale, Düziçi ve Bahçe ilçelerinden itfaiye ekipleri müdahale etti.

Fabrikalara sıçramadan söndürülen yangında, örtülük ve çalılık alan zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman