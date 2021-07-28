Son Dakika | Osmaniye'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
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Son Dakika | Osmaniye'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Son Dakika | Osmaniye'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Osmaniye'de çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Osmaniye'de çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Merkeze bağlı Kazmaca köyü Tülüce mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangına, havadan helikopter, karadan da arazözler ve iş makineleriyle müdahale ediliyor.

Yerleşim yerlerine yakın olan yangın nedeniyle bölgedeki bazı evler de tedbir amaçlı boşaltılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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