Son dakika! Osmaniye'de bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Son dakika haber: Osmaniye'de bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Osmaniye'de bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca merkeze bağlı Çardak köyünün, pozitif ve temaslı kişiler nedeniyle karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada, ayrıca daha önce 2 apartman için alınan karantina kararının, ikametlerde yeni vaka görülmemesi üzerine kaldırıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner