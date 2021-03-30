Son dakika! Osmaniye'de bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
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Son dakika! Osmaniye'de bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel
Son dakika! Osmaniye'de bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Son dakika haber: Osmaniye'de bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Osmaniye'de bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca merkeze bağlı Çardak köyünün, pozitif ve temaslı kişiler nedeniyle karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada, ayrıca daha önce 2 apartman için alınan karantina kararının, ikametlerde yeni vaka görülmemesi üzerine kaldırıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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