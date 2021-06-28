Son dakika: Osmaniye'de balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor
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Son dakika: Osmaniye'de balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor

Son dakika: Osmaniye'de balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor
Anadolu Ajansı / Menderes Özat - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Aslantaş Baraj Gölü'nün Kızyusuflu köyü çevresinde balık ölümleri üzerine inceleme başlatıldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Aslantaş Baraj Gölü'nün Kızyusuflu köyü çevresinde balık ölümleri üzerine inceleme başlatıldı.

Ölü balıkları gören vatandaşlar, durumu yetkililere iletti. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Su Ürünleri Şubesi ekipleri, bölgeye gelerek ölmüş balıklardan numune aldı, su sıcaklığını ölçtü.

Numunelerin laboratuvarlara gönderileceği öğrenildi.

Balık ölümlerinin nedeninin laboratuvar sonuçlarından sonra ortaya çıkacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

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