Son dakika... Osmaniye'de apartman kapısına terk edilen 1 aylık bebek polise teslim edildi
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Son dakika... Osmaniye'de apartman kapısına terk edilen 1 aylık bebek polise teslim edildi

02.12.2020 23:47 | Son Güncelleme: 02.12.2020 23:50
Son dakika... Osmaniye'de apartman kapısına terk edilen 1 aylık bebek polise teslim edildi

Son dakika gündem haberine göre Osmaniye'de bir apartmanın kapısı önüne bırakılan 1 aylık kız bebek polise teslim edildi.

Osmaniye'de bir apartmanın kapısı önüne bırakılan 1 aylık kız bebek polise teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Mahallesi'ndeki bir apartmanın sakinleri bebek ağlaması sesi duydu. Sesin olduğu yöne giden vatandaşlar, apartmanın kapısı önüne bırakılmış puset içinde 1 aylık bir kız bebek buldu.

Durumu öğrenen İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, teslim aldıkları kız bebeği Osmaniye Devlet Hastanesi'ne götürerek sağlık kontrolünden geçirdi.

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Yapılan kontrollerin ardından bebek, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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