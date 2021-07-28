Son dakika! Osmaniye'de anız yangın korkuttu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Osmaniye'de anız yangın korkuttu

Son dakika! Osmaniye'de anız yangın korkuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Osmaniye'de bir tarlada çıkan anız yangını bölgedeki konutlara sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Osmaniye'de bir tarlada çıkan anız yangını bölgedeki konutlara sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Merkez ilçesi Yaverpaşa Mahallesi'nde bulunan bir tarlada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, tarla içerisinde anız yangınını gören vatandaşlar, alevlerin bölgeye yakın olan konutlara sıçramasından korktu. Bunun üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın mahalline kısa sürede gelen itfaiye ekipleri müdahaleye başladı. Yangın konutlara sıçramadan kısa sürede söndürüldü. - OSMANİYE

Son dakika! Osmaniye'de anız yangın korkuttu
Son dakika! Osmaniye'de anız yangın korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

E-5'te yavaşlayan otomobil kazaya neden oldu! 5 araç birbirlerine girdi: 1'i ağır, 4 yaralı
E-5'te yavaşlayan otomobil kazaya neden oldu! 5 araç birbirlerine girdi: 1'i ağır, 4 yaralı
Antalya'daki orman yangını büyüyor
Antalya'daki orman yangını büyüyor
Daha önce 49 kez intihar etmeye kalkışan şahıs bu kez Bursa'da çatıya çıktı
Daha önce 49 kez intihar etmeye kalkışan şahıs bu kez Bursa'da çatıya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Reynmen Prens Harry Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Burak Elmas Serdar Aziz Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika! Osmaniye'de anız yangın korkuttu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 18:31:44. #1.15#

title