Son dakika: Osmaniye'de Afgan uyruklu 5 göçmen yakalandı
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Son dakika: Osmaniye'de Afgan uyruklu 5 göçmen yakalandı

10.03.2021 13:35 | Son Güncelleme: 10.03.2021 13:40
Son dakika: Osmaniye'de Afgan uyruklu 5 göçmen yakalandı

Son dakika haberler: Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde Afgan uyruklu 5 göçmen yakalandı.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde Afgan uyruklu 5 göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bahçe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri göçmen kaçakçılığına yönelik yol uygulaması yaptı. Denetimeler sırasında şüphe üzerine durdurulan minibüste Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği tespit edilen Afgan uyruklu 5 beş şahıs yakalandı. Olay yerinde gözaltına alınan şahısların jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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