Son dakika! OSMANİYE Amanoslar'da PKK'nın kullandığı mağara ve sığınak bulundu
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Son dakika! OSMANİYE Amanoslar'da PKK'nın kullandığı mağara ve sığınak bulundu

Gelen son dakika haberlerine göre Amanoslar'da PKK'nın kullandığı mağara ve sığınak bulunduOSMANİYE'de terör örgütü PKK'lılar tarafından kullanıldığı değerlendirilen mağara ve sığınak içerisinde çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

25.08.2020 19:55 | Son Güncelleme: 25.08.2020 19:59

Amanoslar'da PKK'nın kullandığı mağara ve sığınak bulundu

OSMANİYE'de terör örgütü PKK'lılar tarafından kullanıldığı değerlendirilen mağara ve sığınak içerisinde çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Osmaniye İI Jandarma Komutanlığı tarafından, 19 Ağustos günü Amanoslar bölgesinde, Jandarma Komando Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Komando timlerinin katıldığı Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu'nda, bölücü terör örgütü PKK'nın kullandığı tespit edilen sığınak ve mağara bulundu. Bölgede gerekli çevre güvenliği alınarak, jandarma erzak iz takip köpeğinin katılımıyla yapılan aramalarda, çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Malzemelerle ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda gerekli adlı soruşturma başlatıldı. Osmaniye Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Terörle Mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara aralıksız ve kararlılıkla devam edilmekte olduğu vurgulandı.

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Son dakika! OSMANİYE Amanoslar'da PKK'nın kullandığı mağara ve sığınak bulundu

Kaynak: DHA

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