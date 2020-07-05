Son dakika! Osmaneli'de domates yüklü kamyon devrildi
Son dakika gelişmesine göre Bilecik'in Osmaneli ilçesinde domates yüklü kamyonun devrilmesi sonucu hasar oluştu.
05.07.2020 16:47 | Son Güncelleme: 05.07.2020 17:59
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde domates yüklü kamyonun devrilmesi sonucu hasar oluştu.
Bilecik-Sakarya kara yolunun Selçik köyü mevkisinde Furkan Gönül idaresindeki 03 VT 602 plakalı domates yüklü kamyon devrildi.
Sürücünün yara almadan atlattığı kazanın ardından bölgeye 112 Acil Servis, jandarma, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.
Devrilen kamyon çekiciyle kaldırıldı. Belediye ve itfaiye ekiplerince çevreye saçılan domatesler ve kasalar temizlenerek yol tekrar trafiğe açıldı.
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Kaynak: AA